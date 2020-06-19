Meslektaşını dolandırdğı iddia edilen savcı tahliye oldu - Son Dakika

Meslektaşını dolandırdğı iddia edilen savcı tahliye oldu

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda meslektaşını ve katipleri dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski savcı Tamer C., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda meslektaşını ve katipleri dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski savcı Tamer C.,  bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında serbest kalması durumunda müştekilerin zararını karşılayacağını öne süren tutuklu sanık, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

"Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.,bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken müştekiler savcı G.S. ve katip  Ö.D. duruşma salonunda yer aldı.

Sanık Tamer C., kimlik tespiti sırasında şu an için aylık geliri olmadığını, savcı olarak görev yaptığını ve sabıkası olmadığını dile getirdi. Sanık savunmasında "Savcılığa verdiğim ifademi aynen tekrar ediyorum. Elimde dosya fotokopisi yok, korona sürecinde olduğumuz için avukatımla görüşemedim. Soracağınız bir şey varsa cevaplayabilirim." dedi.

KENDİSİ SAVCI VE KOMŞUM KİME GÜVENEYİM

Duruşmada söz verilen şikayetçi  G.S.,  "2018 yılında avukatlıktan savcılık mesleğine geçtim. 2018 Temmuz ayında lojmana yerleştim. Sanık benim komşumdu, aynı adliyede çalışıp aynı servisle işe gidiyorduk. 2019'un Mayıs ayında muhabbetimiz ilerleyince bana arsaları olduğunu söyledi. Büyük bir tarlanın olduğunu ve meslektaşlarımızın parasıyla ortak harekete ederek alabileceğimizi söyledi. Daire almak istemediğim için bana da cazip geldi. Bana 'İtimadın yoksa buraları senin üzerine yapalım, bana acil para göndermelisin' dedi. Kendisi savcı, komşum. Kime güveneyim, siz takdir edin. Ben de kabul ettim. Kendi hesabımdan onun hesabına 500 bin TL yolladım" dedi.

CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Para göndermesinin üzerinden 2 ay geçtikten sonra olayların geliştiğini ifade eden G.S., "Telefonuna ulaşılmamaya başladı. 2 hafta adliyeye gelmedi, sonrasında sağlık raporu aldığını öğrendim. Adliyede kendisinin yanına çıktığımda 'Ödemeler konusunda sorun yok' dedi. Sonrasında kendisine ulaşamadığım için kendisinden şikayetçi oldum. Nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

BİZ SAVCI KATİP GİBİ DEĞİL ABİ KARDEŞ GİBİYDİK

Adliyede katip olarak görev yapan diğer müşteki Ö.D. ise sanık ile her gün aynı odada olduklarını dile getirerek "Biz savcı katip gibi değil, abi kardeş gibiydik. Ben Tamer C'yi  öz abim gibi seviyordum. Biz her şeyi konuşabiliyorduk kendisi çok zengin olduğunu söylüyordu. Benim ekonomik durumumu biliyordu. Aracımı satmak istediğimde bana izin vermedi. Bana 'İstiyorsan sana borç vereyim' demişti. Bana, özel bir sigorta şirketinin müdür yardımcısıyla tanıştığını, çok hasarı olmayan arabayı daha ucuza alabileceğini söyledi. Ben Tamer C'ye  187 bin lira para verdim ve olmayan bir arabayı aldım." dedi.

SEVDİĞİM ABİM OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMEDİM

Sanığın parayı aldıktan sonra kendisini oyaladığını öne süren Ö.D. "Sevdiğim abim olduğu için şikayet etmedim. Odasında tartıştık, ağladım. Zararım çok büyük dedim. Bana ya arabamı ya da paramı ver, dedim ama hep oyaladı. Sonra işe gelmemeye başladı. Telefonla aradığımda bana 50 bin dolar ödeyeceğini söyledi fakat sözlerini tutmadı. 10 Ocak günü kendisini aradığımda, telefonu kullanılmıyordu ben de kendisini 13 Ocak'ta şikayet ettim. Şikayetten sonra adliyeye gelmiş, şikayet ettiğimi öğrenince de adliyeden kaçmış. 14'ünde de istifa etti zaten. Benim durumumu bildiği halde beni dolandırdığı ve bir abi gibi yaklaştığı için şikayetçiyim." şeklinde beyanlarını sürdürdü.

BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan S. ise sanık Tamer C., ile ile abi kardeş ilişkisi olduğunu  belirterek,  " İzmir'de 100 küsür metre kare bir tarla olduğunu söyleyerek bana alalım, dedi.  Arsaya bakmak için beni yolladığında bana 50 bin lira verdi, arsayı gidip araştırdım. Ben onun  böyle olduğunu bilmiyordum, 15 senede bir kere küfür ettiğini bile görmedim. Arsaya bakmaya gittiğimde bana 'Arsayı almıyorlar' dedi. Ben masrafları söylediğimde 'Bırak, benim cebimden çıksın' dedi. Ben kendisinden başka para da almadım."

Müştekilerin beyanlarına karşı söz alan sanık "Param var müştekilerin parası bende. Ben kimseyi dolandırmadım. Parseller değiştiği için ben arkadaşı geri çağırdım. TCK 157'den yargılanıyorum. Bu sebeple mahkemenin durma kararı verip dosyayı uzlaştırmaya göndermesi gerekiyor. Ben zaten müşterilerin parasını vereceğim. Serbest kalırsam paralarını ödeyeceğim, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ÖZEL HAYATIM NEDENİYLE İSTİFA ETTİM

Müşteki Ö.D. sanığın 13 Ocak 2020 tarihinde neden istifa ettiğinin sorulmasını istedi. Sanık da "Eylül ayından itibaren ailemle problemlerim var. Özel hayatım sebebiyle istifa ettim, sonraki süreçte işe gitmedim. Bu meselelerle alakası yoktur" cevabını verdi.

TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göze alarak, yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tamer C., hakkında "Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıla kadar hapsi isteniyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslektaşını dolandırdğı iddia edilen savcı tahliye oldu - Son Dakika

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