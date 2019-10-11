Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi

Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi

1 saat önce

SARIYER, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildiBaltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz...

Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi, System.String[]
SARIYER, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.


- İstanbul
Bora Füzesi, Baltalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]