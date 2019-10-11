Meslektaşını öldüren asistan doktor adliyeye getirildi
1 saat önce
SARIYER, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildiBaltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
SARIYER, Baltalimanı
Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter adliyeye getirildi
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.
- İstanbul
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var