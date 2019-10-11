Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren asistan doktor tutuklandı
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Meslektaşını öldüren asistan doktor tutuklandı

1 saat önce

SARIYER Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor Yavuz Sümter çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Meslektaşını öldüren asistan doktor tutuklandı, System.String[]
SARIYER Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor Yavuz Sümter çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Sümter'in tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sümter, "kişiyi yerine geçirdiği kamu göevi nedeniyle öldürme", "canarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Sümter'in ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:46 Kaynak: DHA
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