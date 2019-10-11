Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (1)
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (1)

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (1)

1 saat önce

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevkedildi.

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (1), System.String[]

İstanbul DHA- SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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Baltalimanı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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