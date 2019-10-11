Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (1)
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SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
İstanbul DHA- SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevkedildi.
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