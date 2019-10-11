Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

36 dakika önce

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Yavuz S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yavuz S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

(İHA)

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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