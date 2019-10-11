Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

2 saat önce

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi, System.String[]
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Aynı hastanede çalışan meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdükten sonra hastanenin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen Dr. Yavuz Sümter, Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Sümter, çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


- İstanbul
Baltalimanı, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
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