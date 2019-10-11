Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (2)
1 saat önce
İstanbul DHASARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Aynı hastanede çalışan meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdükten sonra hastanenin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen Dr. Yavuz Sümter, Sarıyer
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Sümter, çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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-Doktorun sevki
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