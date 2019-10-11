Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (2)

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (2)

1 saat önce

İstanbul DHASARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

İstanbul DHA

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Aynı hastanede çalışan meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdükten sonra hastanenin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen Dr. Yavuz Sümter, Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Sümter, çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Doktorun sevki


Baltalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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