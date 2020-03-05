MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

6 saat önce

SARIYER Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. Yavuz Sümter hakkındaki soruşturma tamamlandı.

MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ, System.String[]

SARIYER Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. Yavuz Sümter hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019'da Kaan Erol'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddiaya göre, iki mesletaş arasında nöbet nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçakla Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli Yavuz Sümter tutuklandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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