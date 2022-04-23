Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi

23.04.2022 11:48
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Doktor Ahmet Dikmen'in, 20 Ekim 2021'de Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan meslektaşı Hasan Çayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısınca, sanık hakkında 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak, 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Dikmen'in geçici olarak başka yerde görevlendirilmesinin ardından sorumlu hekimlik görevini üstlenen sanığın, bir süre sonra iş yerine dönen meslektaşının görevini devralması nedeniyle ona husumet beslediği belirtildi. Maktulün kararlarına karşı çıkan, iş yerini izinsiz terk etme veya mesaiye hiç gelmeme gibi davranışlar gösteren sanığın, meslektaşını öldürmekle tehdit ettiği, Dikmen'in de sanık hakkında tutanaklar tuttuğu iddianamede yer aldı. İddianamede, sanığın olay günü arabasının bagajından çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Dikmen'i öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Tutuklu bulunan sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak. - MERSİN

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


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