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Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

28.05.2021 11:22

Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi Tanığa yönlendirici soru soran ve masa yumruklayan sanığın SEGBİS bağlantısı kesildi Baba Erol "O korkunç insanın yüzünü görmek ve sesini duymak bizim için bir acı" Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve...

Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

Tanığa yönlendirici soru soran ve masa yumruklayan sanığın SEGBİS bağlantısı kesildi

Baba Erol "O korkunç insanın yüzünü görmek ve sesini duymak bizim için bir acı"

İSTANBUL - Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık beyanları esnasında sorular sorup masayı yumruklayan sanık Sümter'in SEGBİS bağlantısı kapatıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan maktulün babası Metin Erol, "O korkunç insanın yüzünü görmek ve sesini duymak bizim için bir acı" dedi.

Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme hazır edilen tanıkların dinlenmesine karar verdi. Tanık Bilal Kürk'ün beyanları esnasında sanığın yönlendirici sorular sorması ve bağırması üzerine müşteki avukatı Egemen Aydın mahkemeden sanığın uyarılmasını talep etti. Sanık Yavuz Sümter uyarıları dikkate almayarak masayı yumrukladı. Bunun üzerine mahkeme sanığın tüm uyarılara rağmen duruşma düzenini bozmaya devam ettiğini söyleyerek SEGBİS bağlantısının kapatılmasına oy birliği ile karar verdi.

Bağlantının kapatılmasının ardından sanık avukatı müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını, bu nedenle yeniden SEGBİS bağlantısının yapılmasını talep etti. Mahkeme sanığın defalarca kez uyarıldığını belirterek sanık avukatının talebini reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan hayatını kaybeden doktorun babası Metin Erol, oğlunun görev yaptığı hastanede sabaha karşı nöbetteyken hunharca bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek "Karşımızdaki canavar, katil, halen bu şeyi inkar edip tanıkların üzerinde tahakküm kurarak, masalara vurarak kendisi dışında herkesi suçluyor. Fakat biz adalete güveniyoruz. Pırıl pırıl bir Türk gencini, Türk doktorunu katletmesinin kanı yerde kalmayacaktır. Gereken cezayı alacaktır. O korkunç insanın yüzünü görmek ve sesini duymak bizim için bir acı. Bütün tıp camiası için de kara bir leke bu" dedi.

Anne Nilay Erol ise oğlunu kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini söyleyerek "Bize hala dünmüş gibi geliyor. Özenle büyütüyorsunuz evladınızı, gözünüzden esirgiyorsunuz ve birileri bir gün gelip diyor ki çocuğunuz öldürüldü. Bir görüyorsunuz ki çocuğunuz paramparça. Bu katilin haksız tahrik indirimi almak için mesnetsiz iddialarla çocuğumu sürekli karalaması, masaları yumruklaması artık bunlara dayanamıyoruz. Bir an önce bu ıstırabın bitmesini temenni ediyorum. Bir an önce bu cezasını alsın hayatımızdan çekip gitsin. Ben artık çocuğumun acısını yaşamak istiyorum. Bir an önce davanın sonuçlanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi
Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi
Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi
Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Metin Sabancı, Baltalimanı, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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