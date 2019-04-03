Son Dakika Haberleri: Meslektaşını Öldüren Kamyon Şoförü, Yakalandı

Meslektaşını Öldüren Kamyon Şoförü, Yakalandı

1 saat önce

SAMSUN'da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.

Meslektaşını Öldüren Kamyon Şoförü, Yakalandı, System.String[]
SAMSUN'da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.

Olay, 30 Mart'ta İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Uğur S. ile meslektaşı Murat Kaplan arasında başlayan küfürleşme, kavgaya dönüştü. Uğur S., kavga sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Kaplan'a ateş etti. Başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Kaplan, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Uğur S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çelik yelek giydirilen Uğur S. adliyeye sevk edildi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:53 Kaynak: DHA

Samsun, Murat Kaplan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslektaşını Öldüren Kamyon Şoförü, Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]