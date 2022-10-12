Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis - Son Dakika
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Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

12.10.2022 17:12
Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

ADANA'da, yarış atı seyisliği yapan akrabası ve meslektaşı Selçuk Turan'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fırat Polater'in (40) cezası belli oldu.

ADANA'da, yarış atı seyisliği yapan akrabası ve meslektaşı Selçuk Turan'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fırat Polater'in (40) cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verdiği Polater'in cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi.

Olay, 9 Nisan 2021'de, Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan ve akraba olan Selçuk Turan ile Fırat Polater, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, Polater ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis de kaçan Polater'in Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Polater'i gözaltına aldı. Polater'in, emniyetteki ifadesinde, Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu, sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polater, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDIAdana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Fırat Polater, karar duruşmasına çıktı. Maktul ile sanığın küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu; bu nedenle çıkan kavgada Polater'in, Turan'ı boyun, omuz ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, olayda öldürme kastıyla hareket edildiğini belirten savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanık Polater de savunmasında pişman olduğunu, savcının mütalaasını kabul etmediğini, tahliyesini ve beraatini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verdiği Fırat Polater'in cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi.


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Kaynak: DHA

Selçuk Turan, Adana, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis - Son Dakika

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