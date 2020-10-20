Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde - Son Dakika

Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde

20.10.2020 15:59
Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde, System.String[]

- Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde Gaziantep'te taksi durağında çıkan tartışma sonucunda Mahmut Özbal'ı vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar'ın yargılanmasına devam edildi.

- Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde

GAZİANTEP - Gaziantep'te taksi durağında çıkan tartışma sonucunda Mahmut Özbal'ı vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar'ın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te taksi durağında tartıştığı meslektaşı Mahmut Özbal'ı silahla vurarak öldüren Ahmet Remzi Anlar'ın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürme suçundan "müebbet hapis" cezasıyla yargılanan Ahmet Remzi Anlar 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Özbal'ın yakınları ile avukat Mehmet Salih Akaltun hazır bulunurken Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Anlar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmada Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ile taksi durağında çalışan Aydoğmuş Akar tanık olarak dinlendi.

Oda başkanına maktülü şikayet etmiş

Taksici cinayetinin ardından mahkemede tanık olarak dinlenen Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Ünal Akdoğan, sanığın yanına gelerek maktül Mahmut Özbal'ı kendisine şikayet ettiğini söyledi. Sanık ve maktül arasında alacak verecek meselesinin olup olmadığını bilmediğini belirten Akdoğan, problemlerinin taksi durağıyla ilgili olabileceğini söyledi. Sanık Ahmet Remzi'in cinayetten bir gün önce yanına geldiğini aktaran Akdoğan, "Bana duraktaki arkadaşlarla sorunu olduğunu söyledi. Remzi'nin herkesle sorunu vardı. Ben sorunlarını tam olarak bilmiyorum. Bir gün önce hiçbir şey yoktu. Kardeş gibi samimiydiler. Ben tartışmayın diyordum. Ben ona 'Sen durağa gitme. Ben sizi barıştırırım' dedim. Daha önceden ikisini de çağırıp konuşmuştum. İkisine çok kızmıştım. Benim durak içine müdahale etme yetkim yok. Bir yaptırım yapamıyorum. Sadece laf söyledim. Remzi gelip bana Mahmut'u şikayet ediyordu. Mahmut birkaç gündür de durağa gitmiyormuş. Neden gitmediğini bilmiyorum. Galiba ona rahatsızlık veriyorlardı. Ondan gitmiyordu" dedi.

Cinayette alacak verecek iddiası

Tanık olarak hakim karşısına çıkan taksici Aydoğmuş Akar da, olay esnasında belediyeye vergi borcu yatırmaya gittiğini söyledi. Akar, sanık Ahmet Remzi'ye, "Yatırmaya gel birlikte gidelim" dediğini anlatarak, "O da bana 'Sen git benim işim var' dedi. Aralarındaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Taksi durağına girmeyip neden dışarda oturduğunu bilmiyorum. Olay esnasında ben belediyedeydim. Sanık Ahmet Remzi'nin Mahmut Özbal'a borç verip vermediğini bilmiyorum. Hiç şahit olmadım" diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından mütalaa için süre isteyen iddia makamı sanık Ahmet Remzi Anlar'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık Anlar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde
Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde
Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde

Gaziantep, Aydoğmuş, Hakim, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor         
16:20
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler         
14:48
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş         
14:16
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada         
12:49
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksici cinayetinin sanığı hakim önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei