Son dakika haberleri: Meslektaşı ve katibinin şikayetçi olduğu eski savcının dolandırıcılık davası - Son Dakika

BAKIRKÖY Adliyesi'nde bir meslektaşını ve katibini dolandırdığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, müştekilerin zararını karşılayacağını söyleyen ancak karşılamayan sanığa ödeme yapması için son kez süre verdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık sanık Tamer C. ile şikayetçi meslektaşı Gökhan S. ve katip Özcan D. katıldı.

TANIK OLAN KATİP DE BORÇ VERMİŞ

Duruşmada, sanığın eski katibi Erdem B. tanık olarak dinlendi. Halen zabıt katipliği yaptığını belirten Erdem B. 3 yıl sanık Tamer C.'nin zabıt katipliğini yaptığını söyledi. Erdem B. "Müştekileri de adliyeden tanırım. Müşteki Özcan D., zabıt katibi arkadaşımdır. Özcan'ın sanıktan bir araba aldığını biliyorum. Daha sonra arabasını satıp, üzerine para koyarak yine sanık aracılığıyla sigorta şirketinden pert araba alacağını hem sanığın, hem de müştekinin anlatımlarından biliyorum. Ancak bunu sadece duydum. Para verdiğini gözlerimle görmedim. Ben de sanığa borç para vermiştim ancak borç olarak verdiğim için herhangi bir şikayetim olmadı" dedi.

MÜŞTEKİLERİN ZARARI KARŞILANMADIMahkeme başkanı, uzlaştırma işlemlerinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yazı yazıldığını ancak yazıya cevap gelmediğini kaydetti. Uzlaşmacı ile görüştüklerini söyleyen müştekiler, koşullarını söylediklerini ancak sanık Tamer C.'nin kendilerine hala ödeme yapmadıklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Neden hala ödeme yapmadın?" diye sordu. Müştekilerin banka bilgilerinin kendisinde mevcut olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Tamer C. ise, "İstanbul'a bugün döndüm. İl dışındaydım. En kısa sürede, bir dahaki duruşmaya kadar ödemeye yapacağım" diye cevap verdi.

SON KEZ SÜRE VERİLDİMahkeme heyeti, Uzlaştırma Bürosu'nun cevabının beklenmesine ve sanık hakkındaki adli kontrolün devamına karar verdi. Heyet, sanığa şikayetçilerin maddi zararlarını gidermesi ve zararları giderdiğine dair makbuz veya belgeyi mahkemeye sunması için gelecek celseye kadar son kez süre verilmesine de hükmetti. Duruşma, ertelendi.