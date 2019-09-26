Son Dakika Haberleri: Meslektaşını yaraladı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
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Meslektaşını yaraladı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

1 saat önce

Eskisehir'de tütün ve tütün ürünleri satan meslektaşını silahla ateş ederek yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Meslektaşını yaraladı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı, System.String[]

Eskisehir'de tütün ve tütün ürünleri satan meslektaşını silahla ateş ederek yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmaya sanık A.Ö. (37), şikayetçi T.A. (39) ile avukatlar katıldı. A.Ö. mahkemede yaptığı savunmasında, "Korkutmak istemiştim. Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullanırken, yaralanan T.A. ise "Kavga sırasında da bilinçli olarak ateş etti. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.


Mahkeme heyeti, sanığa kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.


Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bir yıl önce gerçekleşti. Tütün dükkanının önünde çıkan kavgada A.Ö.'nün ruhsatsız silahla ateş etmesi sonucu T.A., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Olay sonrası tutuklanan A.Ö., davanın ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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