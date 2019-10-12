Son Dakika Haberleri: Meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi

Meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi

1 saat önce

İSTANBUL'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da toprağa verildi.

Meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi, System.String[]

İSTANBUL'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da toprağa verildi.

Dün hastanede nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında uyuduğu sırada yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sümter, meslektaşını az çalışıp az hastaya baktığı için öldürdüğünü ileri sürdü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Erol'un cenazesinin cami avlusuna getirilmesi sırasında ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük acı yaşadı. Taziyeleri kabul eden Erol'un annesi Nilay ve babası Metin Erol, gözyaşlarını tutamadı. Erol'un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bora Füzesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
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