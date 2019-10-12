Meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi

İSTANBUL'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da toprağa verildi.

Dün hastanede nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında uyuduğu sırada yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sümter, meslektaşını az çalışıp az hastaya baktığı için öldürdüğünü ileri sürdü.