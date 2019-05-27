Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi
2 saat önce
Diyarbakır'da, meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:12 Kaynak: AA
'da, meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal
(27), memleketi Mersin
'de son yolculuğuna uğurlandı.
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