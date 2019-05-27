Son Dakika Haberleri: Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi

Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi

2 saat önce

Diyarbakır'da, meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da, meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:12 Kaynak: AA
Mersin, Diyarbakır, Güncel
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