Meslektaşının ölümüne neden olmaktan 2. kez yargılanan polise yeniden 25 yıl hapis - Son Dakika
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Meslektaşının ölümüne neden olmaktan 2. kez yargılanan polise yeniden 25 yıl hapis

01.06.2022 17:35
Meslektaşının ölümüne neden olmaktan 2. kez yargılanan polise yeniden 25 yıl hapis

Antalya'da kadın meslektaşını intihara yönlendirdiği gerekçesiyle yeniden yargılanan polis memuruna, yeniden 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da kadın meslektaşını intihara yönlendirdiği gerekçesiyle yeniden yargılanan polis memuruna, yeniden 25 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ferda A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden polis memuru Sultan Tat'ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Ferda A, savunmasında Sultan Tat'ı öldürmediğini, Tat'ın intihar ettiğini öne sürdü.

Psikolojik sorunlar yaşadığı için Tat'tan uzak durmaya çalıştığını iddia eden sanık, "Bu suçu işlemedim, çocuklarım üzerine yemin ederim. Ben ve ailem maddi ve manevi zarar gördük. Kadın cinayetiyle anılmak istemiyorum. Suçsuzum beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Müşteki Emine Tat ise sanığın kızını kasten öldürdüğünü, şikayetçi olduğunu ve en ağır cezanın verilmesini istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığı, Sultan Tat'ı intihara sürüklediği gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan, iyi hal indirimi de uygulayarak yeniden 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde, 19 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda, polis memuru Sultan Tat (39) silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti.

Tutuksuz yargılanan Ferda A'ya, meslektaşı kadını "cebir veya tehditle intihara sürüklediği" gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verilmişti. Sanık avukatının Antalya Bölge Adliye Mahkemesine başvurması üzerine, Ferda A'nın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Polis Memuru, İntihar, Antalya, tat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslektaşının ölümüne neden olmaktan 2. kez yargılanan polise yeniden 25 yıl hapis - Son Dakika


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