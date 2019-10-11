Son Dakika Haberleri: Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi
Son Dakika Güncel Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi

Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi

21 dakika önce

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi, System.String[]

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz S, Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Kaan Erol'un muayenesi sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüpheli Yavuz S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Metin Sabancı, Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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