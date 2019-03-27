Son Dakika Haberleri: Meslektaşının Şehit Ettiği Polis, Sivas'ta Toprağa Verildi

Meslektaşının Şehit Ettiği Polis, Sivas'ta Toprağa Verildi

2 saat önce

KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Meslektaşının Şehit Ettiği Polis, Sivas'ta Toprağa Verildi, System.String[]
KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Havalimanı İç Hatlar yolcu geliş noktasında meydana geldi. Havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt tarafından tabancayla vurularak şehit edilen, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi Kayseri'deki törenin ardından karayolu ile memleketi Sivas'a getirildi. Ağkuş için Ulu Cami'de öğle namazı sonrası, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin eşi Fatma, çocukları Burhanettin, Şevval, Ahmet Ağkuş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında camide bekleyen şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ağkuş, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Eyüp, Kayseri, Sivas, Güncel
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