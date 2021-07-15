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Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz - Son Dakika

Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, System.String[]

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın meslektaşı ve öğrencilerinin velileri, şehit öğretmeni anlattı.

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın meslektaşı ve öğrencilerinin velileri, şehit öğretmeni anlattı.

Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve şehit olduktan sonra isminin verildiği kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki okulda bir araya gelen öğretmen arkadaşı ve öğrencilerinin velileri, ona olan özlemlerini dile getirdi.

Yılmaz'ın meslektaşlarından Doğan Boztepe, AA muhabirine, ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde şehit öğretmenle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Okullarının, Necmettin Yılmaz'ın ilk atamasının yapıldığı yer olduğunu anımsatan Boztepe, "Necmettin öğretmen cana yakın, insani ve vatan sevgisi oturmuş bir kişiliğe sahipti. İşini ise layıkıyla yapan bir öğretmendi. Necmettin hoca okulun bütün ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenirdi ve uğraşmayı da seviyordu. Örneğin okulun çatısını onarıp fotoğraf çekmiştik. Karneleri de beraber dağıttık. Daha sonrasında memleketine giderken maalesef saldırıya uğradı ve şehit oldu. Yıldız gibi biriydi. Öğrendiğimde inanamadım ama inancımız gereği şehitler ölmez. Biz Necmettinleri yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehit öğretmenin hayallerinden birinin de mühendislik olduğunu aktaran Boztepe, Yılmaz'ın robotik kodlamaya merakının bulunduğunu belirtti.

Necmettin Yılmaz ile aynı lojmanda kaldıklarını ifade eden Boztepe, şunları söyledi:

"Şehit meslektaşım elektrik ve elektronik mühendisi olmak istediğini söyledi. Öğretmen olmuş ve atanmış ancak hayallerinin peşinden giden biri olarak beni bayağı etkilemişti ve çocukları da bu yönde yetiştirmeye devam ediyordu. Bunların yanında okulun çatısından tutun, kapısına, penceresine, lavabosuna, sobasına kadar, çocukların araç gereçlerine kadar elinden geleni yapmaya çalışıyordu ki yapıyordu."

"Necmettin öğretmeni bütün köy seviyordu"

Çiftçibaşı Mahalle Muhtarı Halil Sunkar da Necmettin öğretmenin köydeki herkesin yüreğine dokunduğunu vurguladı.

Terör örgütünü lanetlediklerini aktaran Sunkar, "Necmettin öğretmen mahallemizde büyük bir etki bıraktı. Bütün köyün çocukları hala da onu çok seviyor ve içlerinde hissediyorlar. Şu an bile Necmettin hocayı herhangi bir çocuğa sorunca ağlamaya başlıyor. Bütün köy seviyordu kendisini. Bütün mahalle sakinleriyle ilişkileri çok iyiydi. Çok dürüst bir öğretmendi. Mekanı cennet olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Çüçi Sunkar ise çocuğunun kaydı için okula gittiğini ve bu sırada Necmettin Yılmaz ile tanışma imkanı bulduğunu anlatarak, o gün çok yardımsever biri olduğunu anladığını söyledi.

Sunkar, küçük kızının da ablasıyla okula gidemediği için ağladığını, Necmettin öğretmene durumu iletmesi üzerine küçük kızıyla derse girmelerine müsaade ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de gün boyunca onlarla birlikte ders işledim. Çok iyi bir öğretmendi ve çocuklarla çok ilgilenirdi. Sevgi doluydu, ağlayan çocuklarla birebir ilgilenir, neden ağladıklarını sorardı. Mesela öğrencilerden biri, bir ya da iki gün okula gitmeyince hemen eve gider, aile ile görüşür, çocuk neden okula gelmiyor diye sorardı. Bizim eve gelip 'niye çocuk bugün okula gelmedi, niye çocuğu okula göndermiyorsun' diye sorardı. Zaman içerisinde haberlerden öğrendik ki şehit olmuş. Tüm köy, çocuklar 7'den 70'e herkes ağlamaya başladı. Çocuklar ne yemek yiyebildi ne uyuyabildi. Sürekli bir araya gelerek öğretmenlerine ne olduğunu birbirlerine sorarlardı."

"Bir Necmettin Yılmaz gider, onun gibi yüzlercesi gelir"

Necmettin Yılmaz ile bir kez karşılaştığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ali Çeçan da şehit öğretmenin çocukları üzerinde güzel izlenimler bıraktığını ifade etti.

Çeçan, terör örgütünün ne kadar kötü bir yüzü olduğunu herkesin bir kez daha gördüğünü aktararak, bölge halkının terör örgütünü lanetlediğini belirtti.

Necmettin öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarına vurgu yapan Çeçan, "Derler ki bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bizim öğretmenimiz tam olarak bu terimi yerine getiren hocamızdır. Bütün öğrenciler ve hatta köy halkı olarak hepimiz Necmettin hocadan çok razıydık. Allah onun gibileri başımızdan eksik etmesin. Kimse yanılmasın, bir Necmettin Yılmaz gider, onun gibi yüzlercesi gelir." diye konuştu.

Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz
Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz
Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz
Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz
Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz

Necmettin Yılmaz, Öğretmen, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslektaşının ve velilerinin gözünden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz - Son Dakika


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