Son Dakika Haberleri: Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti

49 dakika önce

Kayseri Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti.

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.'yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan polis memuru A.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, meslektaşını vurduktan sonra kendini vuran polis memuru E.A.'nın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, Güncel
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