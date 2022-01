Meslektaşları cinayet gibi kazada ölen motosikletli kuryeyi unutmadı - Son Dakika

Denizli'de alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kurye için kent meydanında toplanan motosikletli grup, emek mücadelesi sırasında yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 20 AGG 462 plakalı lüks otomobil, yoğun trafikte makas atmaya çalışınca kontrol çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde pakt servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekmek parası için aldığı paketi yetiştirmeye çalışırken cinayet gibi kazada hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın yaklaşık 50 meslektaşı, acı haberin ardından motosikletleriyle 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bir araya geldi. Kazada hayatını kaybeden Batır'ı anan meslektaşları, otomobil sürücülerin motosikletlilere dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların da destek verdiği anma etkinliğinde konuşan

Ali Çelik, kuryelik mesleğinin zor olduğunu belirterek, "Bizler ekmek peşinde koşan kuryeleriz. Bizler canımızı taşıyoruz. Ne olursa olsun can her zaman önemlidir. Şuan olayın tazeliğinden dolayı her hangi bir şey aklımıza gelmiyor. Ama Denizli'de her gün 8 ile 9 tane kaza yaşanıyor. Ailemizin yanında olacağız. Bu kuryelik mesleğinin zorlaştırılmış meslekler arasına girmesini istiyoruz. Bizlerinde bir vasfı olmasını istiyoruz. Vasıfsız işçi olmak istemiyoruz. Ne olursa olsun can taşıyoruz. İki defa ayna bakmak lazım" dedi. - DENİZLİ