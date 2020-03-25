Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı - Son Dakika
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Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

6 saat önce

Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andıKAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı, System.String[]

Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

KAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Kentte görev yapan basın mensupları, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığındaki kabrine ziyarette bulundu. Gazeteciler, İsmail Güneş ve aynı yerde mezarları bulunan eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Koronavirüs nedeniyle anma programında sosyal mesafe kuralı uygulandı.

'İSMAİL, GÖNLÜMÜZDE HER ZAMAN VAR OLACAKTIR'

Anma sonrası kısa bir açıklama yapan İsmail Güneş'in meslektaşlarından Gazeteci Eraydın Aytekin, "BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının elim bir kaza sonucunda ebediyete intikallerinin 11'inci yılındayız. Bu kazada bizim de basın mensupları olarak canımız çok yandı. 11 yılda hala olayla ilgili aydınlatılamayan konular var. Bununla ilgili davaların sonuçlanarak soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasını ve eğer varsa suçluların cezalandırılmasını diliyoruz. İsmail kardeşimiz bizim gönlümüzde her zaman var olacaktır. Bundan sonra da yaşamaya devam edecektir" dedi.

Anma programında basın mensupları olarak sosyal mesafeyi koruduklarını belirten Aytekin, "Günümüzde ayrıca herkesi tedirgin eden bir koronavirüs olayı söz konusu. Bu nedenle de programları azaltmaya çalışıyoruz. Herkes azalttı ve bazı programlar da iptal oldu. Biz de bireysel olarak burada bulunduk ve arkadaşlarımızla sosyal mesafeye dikkat ederek bu anmayı gerçekleştirdik. En azından böyle bir günde de olsa onları yalnız bırakmamayı tercih ettik" diye konuştu.


Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, İsmail Güneş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: DHA

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