Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı - Son Dakika

Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı

25.03.2021 12:20
Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi, Sivas'ta gazeteciler tarafından mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi, Sivas'ta gazeteciler tarafından mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemin belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Derneği Cemiyeti öncülüğünde Sivas'ta görev yapan basın mensupları tarafından mezarları başında adıldı. Dualar okunarak mezarlara karanfil bırakıldı.

Burada bir açıklama yapan TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, olayın aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Bundan 12 yıl önce Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında kaybettiğimiz BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının olayının aydınlatılmasını bekliyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirinde söylediği gibi 'üşüyoruz' ve üşümeye de devam ediyoruz. Bu olayın ortaya çıkması ve faillerinin yakalanması gerekiyor. Bugün gazeteci arkadaşımız İsmail Güneş'in kabri başındayız, mekanı cennet ruhu şad olsun. İçimiz tüm meslektaşlarımızla birlikte kan ağlıyor. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere yol arkadaşlarının ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah yakınlarına sabır ihsan etsin. Bir an önce bu olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

(Mustafa Koçyiğit - Volkan Kaplan/İHA)

Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı
Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı
Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı
Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı

Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, İsmail Güneş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslektaşları İsmail Güneş'i unutmadı - Son Dakika


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