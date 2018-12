Meslektaşları Öldürülen Gazeteciyi Andı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), gazeteci Cihan Hayırsevener başta olmak üzere vefat eden gazeteciler için anma etkinliği düzenledi.

Bandırma'da görev yaptığı gazetesine gittiği sırada, Atatürk Caddesi üzerinde kalleşçe kurulan pusu sonucu öldürülen Gazeteciler Cemiyeti Disiplin Kurulu üyesi Cihan Hayırsevener ölümünün 9. yılında anıldı.



Gerçekleştirilen etkinlikte, Hayırsevener'in meslektaşları, BGC Basın Müzesi'nde "Öldürülen Gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelerek Hayırsevener'i yad etti. Aynı zamanda Hayırsevener başta olmak üzere bugüne değin vefat etmiş Balıkesirli gazeteciler ruhuna Hacı Sadık Kaya Camisi'nde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutularak lokma hayrında bulunuldu. Etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Tahsin Şahin, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve basın mensupları katıldı.



"Türk basını susturulamaz"



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Cihan, Balıkesir basınının cesur kalemlerinden biriydi. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları noktasında kalemini kullanan, beynini yoran gazeteciydi. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasından korkan, karanlıktan beslenenlerin planladığı kalleşçe saldırıda şehit düştü. Ölüm emrini verenleri, tetiği çekenleri, insanlık dışı eylemi organize edenlere yardım ve yataklık edenleri bir kez daha lanetliyoruz. Türk Basını ilk şehidini verdiği 1909'dan beri susturulamadı. Meslek ilkelerini benimseyen, kalemleriyle mikrofonlarını milletinin çıkarları ve gerçekleri öğrenmesi adına kullanan gazeteciler susmadı, susmayacak, susturamayacaklar. Hangi nedenle olursa olsun bugüne dek öldürülen bütün meslektaşlarımızı hüzünle anıyoruz" dedi.



"Gazeteci toplumun her şeyi"



Gazeteci Cihan Hayırsevener'i anma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, "Gazeteci hür ve özgür bir biçimde haber alma vasfını yitirmemeli. Basın bir toplumun her şeyi. Siyasetçilerin aynı zamanda gözü kulağı. Doğrularımız varsa duyuruyorlar, eksiklerimiz varsa yazarak eksiklerimizi giderme şansı yakalamış oluyoruz. Ama önemli olan basının bir takım etik kuralları var, ilkeleri var, prensipleri var. Bu çerçevede toplumda da etik kurallar var. İnsanı insan yapan, bizi biz yapan değerler var. Hep bir arada yaşıyoruz. Bir arada barış içinde yaşayabilmemiz için hepimizin insani değerlere sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmemiz lazım. Gerek siyasetçiler gerek genel yöneticiler, gerek belediye yöneticileri, gerek resmi kurum ve kuruluşlar, gerekse toplumun dinamikleri basınla her zaman iç içeyiz. Bu zamana kadar gerek şehit olan gerek emrihak vaki olup vefat eden bütün gazetecileri rahmetle, minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

