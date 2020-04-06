Meslektaşları Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika

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Meslektaşları Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
6 saat önce
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan 4 Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karacan için yıllarca görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümü önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşlarının Karacan'ı anlattığı kısa törenin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Prof. Karacan'ın Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:20 Kaynak: İHA
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