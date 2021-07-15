MESLEKTAŞLARINA KIZAN FIRINCI, EKMEĞİ 1,5 TL'DEN SATMAYA BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'da fırın işletmecisi Özkan Okatan (43), meslektaşlarının kendisini dışlamasına kızıp 2,50 TL olan 260 gram ekmeği, 1,50 TL'ye satmaya başladı. Okatan, Biraz zarar ediyorum ama halkımıza hizmet ediyorum dedi. Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde fırın işleten Özkan Okatan, Serik'teki meslektaşlarına kızıp, ekmeğin fiyatını ucuzlattı. Okatan, 2,50 TL olan 260 gram ekmeği 13 gündür 1,50 TL'ye satıyor. Özkan Okatan, 12 yıldır Serik ilçesinde fırın işletmeciliği yapıyorum. Halkımızın pandemiden dolayı çektiği sıkıntıların farkındayım. Onlara bir nebze de olsa destek olabilmek için böyle bir karar aldım. Bu kararımı uyguluyor ve arkasındayım. 260 gram ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruştan, 1 lira 50 kuruşa düşürdüm. Uygulamaya yaklaşık 2 hafta önce başladım. Süresi yok, sonuna kadar devam edeceğim. Biraz zarar ediyorum ama halkımıza hizmet ediyorum dedi. İşletmenin kapısının girişine 'Dikkat fırıncılar giremez. Başladığımız bu yolda Serik halkına hizmet etmeye devam edeceğiz' tabelası da asan Okatan, Maalesef Serik ilçesindeki fırıncı arkadaşlarımız 2 yıl önce beni fırıncıların WhatsApp grubundan çıkardı. Ben de onları hayatımdan çıkardım. Benim işletmeme bundan böyle hiçbir fırıncı giremez. Bu şekilde tabelamı da cama astım. Hiçbirini iş yerime sokmuyorum diye konuştu.