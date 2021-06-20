Meslektaşlarına kızdı, ekmeğe indirim yaptı - Son Dakika

Eskişehir'de 44 yıllık fırıncı, büyük marketlere ve tedarikçisi olan meslektaşlarına sinirlenip 2 liralık ekmeği 1 buçuk liraya indirdi.

Yaklaşık 2 hafta önce Eskişehir'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 200 gram olarak 1 lira 50 kuruştan satılan ekmekler 230 grama yükseltilip 2 liraya satılmaya başlandı. Bir süre bu şekilde devam eden ekmek fiyatları marketlerde değişkenlik göstermeye başladı. Büyük marketlerde tekrar 1 lira 50 kuruştan satılan ekmekler talep görünce fırınların işleri azaldı. Ama fırıncılar suçu marketlerde değil de markete ucuza ekmek veren meslektaşlarında buldu.

"Dün 1 buçuk liraya indirdik ve aynı gün satışlarım eskisine döndü"

Eskişehir'de çok fazla fırının olduğunu ve böylelikle rekabetin oluştuğunu belirten 44 yıllık fırıncı Halil Naci Mülazimoğlu, "Bu fırıncılar arasında olan bir rekabettir. Rekabette kar ve zarar gözetilmez. Fiyat konusunda düzelmesi için çaba harcanıyor şu anda. Bugün yarın düzelebilir. Buna sebep olan çok fırın olması. Herkesin bir kapasiteyi tutturması için belli bir orana ve sayıya çıkması lazım. Onun için rekabet doğuyor. Bir de büyük marketler piyasadan, bakkaldan daha ucuza satmak için uğraşıyorlar. Ondan dolayı da bozuluyor. Ben yüzde 80'i emekli olan bir mahallede oturuyorum. Bu mahalle 5 kuruşu arar. Benim tezgah satışım yüzde 50 kaybetti düne kadar. Dün 1 buçuk liraya indirdik ve aynı gün satışlarım eskisine döndü. Ben 30 senedir burada esnafım. Şu anda serbest piyasa var. İsteyen istediği gibi satabilir. Belli bir standart yok. Odalar toplanır ve belediye meclisinden bir fiyat çıkar. O standart tutulur. Ama isteyen istediği fiyata satar yani. Buna bir engel de yok" ifadelerini kullandı.

"Herkes pastayı ben yiyeyim diyor ve o yüzden rekabet oluyor"

Eskişehir'deki büyük marketlere ucuza ekmek verildiğini ve marketlerde satılan ucuz ekmeğin de piyasayı etkilediğini belirten Mülazimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de 90 tane şubesi olan büyük marketler haliyle ucuza almak istiyor. İstedikleri fiyata aldıkları için de millete ucuza satıyorlar. Ekmeği düşürdüğü zaman komşu marketi de etkilenir fırını da. Eskişehir'de kaç tane ekmek satılacağı belli bir şey. Yaklaşık 400 binle 450 bin arası ekmek satılacak. Bunu 130 tane fırıncı üretiyor. Herkes pastayı ben yiyeyim diyor ve o yüzden rekabet oluyor. Ama bugün yarın düzelir inşallah. Bunun nereye kadar gideceği belli olmaz. Bakarsın 6 ay sürer bakarsın yarın kalkar. Yarın kalkması için her türlü çabayı harcıyoruz şu anda. Kendi aramızda marketlerle ve fırıncılarla görüşüyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Aslında biz bir zam yapmadık. 200 gram ekmek 1 buçuk lirayken 230 gram ekmeği 2 lira yaptık. Aslında 200 grama vurduğun zaman biz 20 kuruş zam yapmış olduk. Pandemi döneminden dolayı 2 senedir un çuvalına defalarca zam geldi. Ama biz daha bir kere zam yaptık. Ben çalıştırdığım adamlara üçer defa zam verdim. Sadece kendi aramızda anlaşamadığımız için fiyat düşüşü var. 230 gram ekmeği şu anda biz 1 buçuk liradan satıyoruz. Önceki fiyatına göre aslında indirim yaptık." - ESKİŞEHİR