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Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı - Son Dakika

Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı

15.12.2021 12:10

Bingöl'de görev yapan sınıf öğretmeni Baran Tigan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaklaşık 3 bin öğretmene çevrim içi aktardığı bilgi birikimi ve tecrübeleri ile Microsoft'un "Yılın En Başarılı Kadın Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü.

Bingöl'de görev yapan sınıf öğretmeni Baran Tigan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaklaşık 3 bin öğretmene çevrim içi aktardığı bilgi birikimi ve tecrübeleri ile Microsoft'un "Yılın En Başarılı Kadın Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü.

Babası da 1992-1997 yılları arasında Bingöl'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Tigan, ilkokul eğitimini bu kentte tamamladı. 17 yıl önce İstanbul'da öğretmenliğe başlayan Tigan, 7 yıl süren görevinin ardından 2011 yılında Bingöl'ün Bahçeli köyündeki ilkokula atandı.

İki yıl görev yaptığı bu okulda öğrencilerin teknolojik imkanlardan faydalanabilmesi adına çalışmalar yürüten Tigan, okula internet bağlanmasına vesile oldu.

Yüzlerce öğretmene ulaştı

Daha sonra kent merkezindeki 75. Yıl İlkokulunda göreve başlayan Tigan, geçmişten bu yana kendisini geliştirdiği bilişim alanında öğrencilere fayda sağlayabilmek için Aktif Öğrenme Sınıfı ve Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın (FCL) açılmasını sağladı.

Burada, serbest etkinlik sürecinde verdiği eğitimlerle, öğrencilerin potansiyellerini ve yetenekleri ortaya çıkararak, günlük hayatta karşılarına çıkacak problemleri çözebilecekleri çeşitli projeler üretti. Etkinlikler sayesinde öğrencilerin diğer derslerinde de başarılı olmasını sağlayan Tigan, sosyal medya üzerinden de bu eğitimleri paylaştı.

Tigan, Kovid-19 salgını sürecinde başlayan uzaktan eğitimle ilgili öğretmenlerin çevrim içi programları kullanımına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de onayıyla gönüllü olarak eğitim vermeye başladı.

Bu süreçte web-2 araçları, P4C, STEM ve yaratıcı yazarlık gibi birçok program üzerine eğitim veren Tigan, bu sayede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 3 bin öğretmene ulaştı.

Özellikle köy okullarında görevli öğretmenlere destek veren Tigan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 15 ildeki köy okullarına bilim setleri de gönderdi.

Meslektaşlarının ısrarı ile Microsoft'un "Kadın Liderler Yarışması"na başvuran Tigan, yaptığı çalışmalarıyla eğitime kattığı değer sayesinde Yılın En Başarılı Kadın Eğitimcisi seçildi.

Tigan, öğretmenlere çevrim içi eğitim vermeyi sürdürüyor.

Okul sonrası zamanlarda çocuklara yönelik bilim seansları düzenledi

Baran Tigan, AA muhabirine, mesleğinde geçirdiği her bir yılın diğerleri ile aynı olmaması için gayret gösterdiğini söyledi.

Öğretmenlik yaptığı süre boyunca öğrencilerinin yeteneklerini açığa çıkarmaya çalıştığını dile getiren Tigan, onların kalplerini kazanmayı hep önemsediğini ifade etti.

Tigan, öğrencilerle iyi bağ kurduktan sonra öğretimin çok kolay bir şekilde gerçekleştiğine işaret ederek, "1992-1997 yıllarında babam Bingöl'de sınıf öğretmeniydi. ve o zaman yaşanan terör olayları nedeniyle iyi bir eğitim alamadım. Karşıma çıkan her öğrencimin hayatına özenle dokunmam gerektiği öğretisini o zaman yaşayarak öğrendim. O zaman köy okullarında internet yoktu." dedi.

Bingöl'de görev yaptığı köye internet bağlantısı, projeksiyon gibi imkanları İstanbul'dan sağladığını, kent merkezindeki 75. Yıl İlkokulunda ise Milli Eğitim Müdürlüğünün ve velilerin desteğiyle aktif öğrenme sınıfı açtığını belirterek, okul sonrası zamanlarda çocuklara yönelik bilim seansları düzenlediğini aktardı.

Tigan, bilim setleriyle çocukların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, günlük hayatta karşılarına çıkacak problemleri çözebilecekleri kendi robotlarını üretmeye başladığını kaydetti.

"Her alanda düşünme becerilerini geliştirmeye başladık"

Bu çalışmaları yürütürken öğrencilerin hayal dünyalarının çok geniş olduğunu fakat düşünme ve üretme konusunda sıkıntılar yaşadığını gördüğünü dile getiren Tigan, "Çocukların düşünme becerilerini artırmak için felsefe eğitimi aldım, çocuklarla felsefe seanslarına başladım. Bu sayede çocuk, projesini üretirken daha yaratıcı ve özgün düşünce ortaya koymaya başlıyor. Her alanda düşünme becerilerini geliştirmeye başladık. Serbest etkinlik ve ders dışı zamanlarda bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mesela matematik derslerinde çocuklar özgün düşünmeye başlıyor. Daha önce öğrencilerimle hikaye kitabı da çıkarmıştım." ifadelerini kullandı.

"İyiliğin yayılarak artması, çok büyük mutluluk"

Tigan, bu çalışmalarını sosyal medyadan paylaştığında, birçok öğretmene ilham olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle salgın sürecinde destek isteyen çok öğretmen oldu. Pandemi sürecinde okullar tatil olur olmaz uzaktan eğitime başladım. Çünkü çok önceden uzaktan eğitim araçlarını kullanıyordum. Öğretmenlere birçok programın nasıl kullanıldığını öğrettim. Daha sonra web-2 araçları üzerine öğretmenlere eğitim vermeye başladım. Yaratıcı yazma, P4C, STEM gibi alanlarda eğitimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 bin öğretmene eğitimler verdik.

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla birçok eğitim düzenledik. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaklaşık 15 kentte, benden destek isteyen öğretmenlere bilim setleri gönderdim. En son set gönderdiğimiz Ağrı'da da öğrenciler üretmeye başladı. Bu da bizim için çok büyük mutluluk. Çünkü iyiliğin yayılarak artması, paylaşılması benim için çok büyük mutluluk ve gurur."

Meslektaşlarının ısrarı ile katıldığı Microsoft'un yarışmasında "Yılın en başarılı kadın eğitimcisi" seçildiğini aktaran Tigan, bundan sonraki süreçte "Bilim Seferberliği" projesi ile birçok okula bilim setleri ulaştıracaklarını kaydetti.

Tigan, "Çocukların hayalleri sınırsız, fakat imkanları sınırlı. Bu konuda çocuklara destek olmak en büyük umudumuz. İkinci sınıf öğrencilerimle TEKNOFEST'e katılmayı planlıyorum. Çok güzel projeler oluşturuyorlar çocuklar. Çocukların böyle bir yarışmada bulunmalarını çok arzu ediyoruz." diye konuştu.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Avcı da okullarında öğretmen Baran Tigan öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş'un desteğiyle Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı (FCL) açtıklarını, çocukların bu sınıfta kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu aktardı.

Öğrencilerin robotik kodlamayı öğrenerek, öz güvenlerinin de arttığını dile getiren Avcı, "Baran Tigan kendisini bu anlamda yetiştirmiş bir öğretmenimiz. Hem çocuklara hem de diğer illerdeki öğretmenlerimize büyük katkısı oluyor." şeklinde konuştu.

Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı
Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı
Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı
Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı
Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı

milli eğitim bakanlığı, Microsoft, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldı - Son Dakika


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