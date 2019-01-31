Meslekte 25 Yılı Dolduran Personele Teşekkür Belgesi
1 saat önce
Sungurlu Devlet Hastanesi yönetimi tarafından organize edilen motivasyon programında, meslekte 25. yıl ve üzeri tüm çalışanlar bir araya geldi.
Sungurlu Devlet Hastanesi
yönetimi tarafından organize edilen motivasyon programında, meslekte 25. yıl ve üzeri tüm çalışanlar bir araya geldi.
Etkinlik Sungurlu Devlet Hastanesi Konferans salonunda düzenlendi. Programa hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve idari personeller katıldı.
Çalışma hayatlarının 25. yılını dolduran hastane çalışanları, düzenlenen etkinlikten dolayı memnun olduklarını ifade ederek hastane yönetime teşekkür etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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