Son Dakika Haberleri: Meslekte 25. Yılını Dolduran Sağlıkçılara Teşekkür Belgesi

Meslekte 25. Yılını Dolduran Sağlıkçılara Teşekkür Belgesi

32 dakika önce

Şarkışla ilçesinde meslekte 25. yılını tamamlayan sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.

Meslekte 25. Yılını Dolduran Sağlıkçılara Teşekkür Belgesi, System.String[]
Şarkışla ilçesinde meslekte 25. yılını tamamlayan sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ufuk Ürdem ve sağlık çalışanları katıldı.

Ürdem, programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin son bulmasını ve huzurlu çalışma ortamı istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Oğuz ise sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına başarı dileyen Oğuz, "Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir gelecek için gece, gündüz, bayram, tatil demeden büyük bir fedakarlıkla bu mesleği yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında hiç yılmadan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 25. yılını dolduran sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Şarkışla Devlet Hastanesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Şarkışla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış

Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi Haluk Levent, Küçük Kız Çocuğuna Tekerlekli Sandalye Alan Kişinin Evinde Yemek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslekte 25. Yılını Dolduran Sağlıkçılara Teşekkür Belgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]