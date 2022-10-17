Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli , Belediye Başkanı Murat Kefli , İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kefli, Kaynarca, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

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