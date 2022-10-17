Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi

17.10.2022 18:36
Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi

Kaynarca İlçe Müftülüğü, meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynarca İlçe Müftülüğü, meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek ve din görevlileri katıldı.

Programda, emekli personele ve meslekte 30 yılı dolduran görevlilere teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Karatekeli ise Belediye Başkanı Kefli'ye kurumlara verdiği destekten ötürü plaket takdim etti.

YORUMLAR
500
Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti Yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti Artvin haberleri... Borçka Belediyesi'nin Çağrısıyla Sokak ve Caddelere Parke Taşı İmece Yöntemiyle Döşeniyor Artvin haberleri... Borçka Belediyesi'nin Çağrısıyla Sokak ve Caddelere Parke Taşı İmece Yöntemiyle Döşeniyor
Kaynak: AA

Murat Kefli, Kaynarca, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement