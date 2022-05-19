Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı - Son Dakika
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Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı

19.05.2022 17:45
Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı

Anayasa Mahkemesi, hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili sözlerinden ötürü Karatay'a 15 gün geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmamasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve yapan doktorları da eleştirmişti.

15 GÜN MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLDİ

Karatay'ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda Karatay'a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Olay sonrası Canan Karatay, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ"

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

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Son Dakika Güncel Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı - Son Dakika


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