Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı

7 saat önce

Eskişehir'de, 2009 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de, 2009 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, 2009'da yapılan polis memurluğundan 'komiser yardımcılığına geçiş sınavı' sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıkları belirlenmesi üzerine; Eskişehir, Trabzon, Mardin, Bilecik, Yozgat, Elazığ, İstanbul, Van ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli 10 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, kent merkezinde saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]