Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı

20.05.2022 14:27
Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen H.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda firari şahsın Karaköprü ilçesi kırsalındaki bir evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Tarlada 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Kaynak: İHA

Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement