Son Dakika Haberleri: Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama
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Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama

1 saat önce

ISPARTA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçundan mahkemece tutuklandı.

Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama, System.String[]
ISPARTA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçundan mahkemece tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yakalanan Aliyyül Murtaza Demir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aliyyül Murtaza Demir, kararın okunmasından sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:14 Kaynak: DHA
Isparta, Murtaza Demir, Güncel
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