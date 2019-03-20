Meslekten İhraç Edilen Öğretmene Fetö'den Gözaltı
1 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen H.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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