Son Dakika Haberleri: Meslekten İhraç Edilen Öğretmene Fetö'den Gözaltı

Meslekten İhraç Edilen Öğretmene Fetö'den Gözaltı

1 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı.

Meslekten İhraç Edilen Öğretmene Fetö'den Gözaltı, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen H.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli H.D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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