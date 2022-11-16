Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika
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Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti

17.11.2022 00:03

Gaziantep'te mesleğinden KHK ile ihraç edilen polis memuru Mehmet Yavuz, boşanma aşamasında olduğu eşini oturduğu sitenin girişinde tabancayla vurarak katletti.

Şehitkamil'e bağlı Merveşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz, çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.

EVE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

Dilek Yavuz, site girişinde eve girmesine izin vermediği eşi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında Mehmet Yavuz üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KADIN ÖLDÜ, KATİL ZANLISI ARANIYOR

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Dilek Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini sokak ortasında öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini öldürdü
Meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini öldürdü
Meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini öldürdü
Meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini öldürdü
Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika
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