İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Dilek Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini sokak ortasında öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Şehitkamil 'e bağlı Merveşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz, çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika

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