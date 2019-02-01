Son Dakika Haberleri: Meslekten İhraç Edilen Polislerin Fetö Duruşmasında 39 Polise Hapis

Meslekten İhraç Edilen Polislerin Fetö Duruşmasında 39 Polise Hapis

15 dakika önce

Kırşehir'de meslekten ihraç edilen 39 polis hakkında açılan FETÖ duruşmasında karar çıktı.

Meslekten İhraç Edilen Polislerin Fetö Duruşmasında 39 Polise Hapis, System.String[]
Kırşehir'de meslekten ihraç edilen 39 polis hakkında açılan FETÖ duruşmasında karar çıktı. 39 polis, 6 yıl 3'er yıl hapis cezası aldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada farklı tarihlerde haklarında dava açılan 49 tutuksuz yargılanan sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların beraatlerini istediği duruşmada dijital veriler dava dosyasına eklendi. Aralarında emniyet amirlerinin de olduğu sanıkların 39'una 'silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 10 Polis hakkında ise berat kararı çıktı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Kırşehir, Polis, 3. Sayfa
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