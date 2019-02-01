Meslekten İhraç Edilen Polislerin Fetö Duruşmasında 39 Polise Hapis

Kırşehir'de meslekten ihraç edilen 39 polis hakkında açılan FETÖ duruşmasında karar çıktı.

Kırşehir'de meslekten ihraç edilen 39 polis hakkında açılan FETÖ duruşmasında karar çıktı. 39 polis, 6 yıl 3'er yıl hapis cezası aldı.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada farklı tarihlerde haklarında dava açılan 49 tutuksuz yargılanan sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların beraatlerini istediği duruşmada dijital veriler dava dosyasına eklendi. Aralarında emniyet amirlerinin de olduğu sanıkların 39'una 'silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 10 Polis hakkında ise berat kararı çıktı. - KIRŞEHİR

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