Meslekten İhraç Edilen Rockcı İmam Bağımsız Aday Oldu
1 saat önce
Türkiye'de rockcı imam, yurt dışında Rock'n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.
Türkiye
'de rockcı imam, yurt dışında Rock'n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin
Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.
Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi
başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Kaş sevdalısı olduğunu belirten Tüzer, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan oy istedi.
Pınarbaşı Camisi'nde imamlık yaparken, geçen yıl Temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Tüzer'in, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca meslekten ihracına karar verilmişti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:36 Kaynak: İHA
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