Son Dakika Haberleri: Meslekten İhraç Edilen Rockcı İmam Bağımsız Aday Oldu

Meslekten İhraç Edilen Rockcı İmam Bağımsız Aday Oldu

1 saat önce

Türkiye'de rockcı imam, yurt dışında Rock'n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.

Meslekten İhraç Edilen Rockcı İmam Bağımsız Aday Oldu, System.String[]
Türkiye'de rockcı imam, yurt dışında Rock'n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.

Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Kaş sevdalısı olduğunu belirten Tüzer, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan oy istedi.

Pınarbaşı Camisi'nde imamlık yaparken, geçen yıl Temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Tüzer'in, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca meslekten ihracına karar verilmişti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Politika
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