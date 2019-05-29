Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış...
1 saat önce
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:01 Kaynak: AA
İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti