Meslekten ihraç piyade üsteğmen ve polis memuruna gözaltı
2 saat önce
Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve meslekten ihraç edildiği belirtilen bir piyade üsteğmen ve bir polis memuru gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve meslekten ihraç edildiği belirtilen bir piyade üsteğmen ve bir polis memuru gözaltına alındı. İstanbul
ve Uşak
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresleri belirlenen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı. FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderildi. - ESKİŞEHİR
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