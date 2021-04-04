MESOB Başkanı Keskin'den Amirallerin bildirisine tepki - Son Dakika

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 103 emekli amiralin bildirisine sert tepki göstererek, "Demokrasi dışı adımlar karşısında her şartta ve koşulda devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Türk Milleti; bildirilerini seçimlerde kendi imzasıyla sandıkta veriyor." dedi.

Keskin, 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin olarak açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Esnaf ve sanatkar camiası olarak, demokrasi ve hukuk dışı hiçbir girişimi kabul etmediklerini ve boyun eğmeyeceklerini belirten Keskin, "Demokrasi dışı adımlar karşısında her şartta ve koşulda devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Unutmayın; 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk Milleti destansı bir cevap vermiştir, ülkesini işgal ettirmemiş, iradesini emperyalizme teslim etmemiştir. Bugün de aynı kararlılık ve inanca sahiptir. Türk Milleti; bildirilerini seçimlerde kendi imzasıyla sandıkta veriyor.

Hiç kimse bizlerin sabrını sınamasın. Haddinizi Bilin. Milletimiz, vatanını, mavi vatanını, demokrasisini, milli iradesini sonuna kadar koruyacak, kollayacak ve Toprağına, Bayrağına, Ezanına ahirete kadar sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA