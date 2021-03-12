MESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağı açıklaması sevinçle karşılandı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Yıllardan beri küçük esnafımız için talep ettiğimiz bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Son 20 yıldır konunun yakın takipçisi olduklarını ve her dönemde ilgili yetkililere dosya sunduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda 'Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz' müjdesini kamuoyu ile paylaştılar.

Yıllardan beri küçük esnafımız için talep ettiğimiz, tüm dosyalarımızda dile getirdiğimiz bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Zor dönemde geçen küçük esnafımız bu müjde ile ayakta kacak, hayat mücadelesi verecek, işyerlerini açık tutabilecektir" diye konuştu. - MALATYA