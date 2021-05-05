MESOB Başkanı Şevket Keskin'den "market tedbirleri" genelgesine destek - Son Dakika

MESOB Başkanı Şevket Keskin'den "market tedbirleri" genelgesine destek

05.05.2021 13:19
MESOB Başkanı Şevket Keskin'den

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, tam kapanma sürecinde marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesi kararını desteklediklerini belirterek, uygulamanın kalıcı...

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, tam kapanma sürecinde marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesi kararını desteklediklerini belirterek, uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini bildirdi.

Keskin, yazılı açıklamasında, tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "market tedbirleri" konulu genelgeyle marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini hatırlattı.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini anımsatan Keskin, şunları kaydetti:

"Kararı sonuna kadar destekliyoruz ve kalıcı olmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı müjdelerinden birisi olarak da istiyoruz. Çünkü, çiçekçi kapalıyken, market çiçek satıyor, kırtasiyeci kapalıyken marketler kırtasiye satıyor, konfeksiyoncu kapalıyken marketler konfeksiyon satıyor. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a, TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Plandöken'e, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'a teşekkür ediyoruz."

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şevket Keskin, Market, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MESOB Başkanı Şevket Keskin'den 'market tedbirleri' genelgesine destek - Son Dakika Ekonomi


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