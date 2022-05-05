MESOB'da Keskin güven tazeledi

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 2022 yılı olağan genel kurulunda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram yaptı. Genel Kurula Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren,CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, MESOB'a bağlı 38 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dosya sunarak, kentin siyasi durumunu, esnaf ve sanatkârın sıkıntısını anlattığını ifade eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yaşadıkları sıkıntıları anlattığını ifade ederek, "Şunu arz ettim;eğer yakıt ve doğalgaz bu fiyatta olursa, elektrik bu fiyatta olup kirayı geçerse salatalık ve domatesi Antalya'da bedava verseniz bile insanlar 6-7 TL'den aşağıya yiyemez. Mutlaka akaryakıtta devlet girdilerinde bir indirim yapılması gerekiyor. Akaryakıttan KDV, onun üstünde de ÖTV alınıyor. ÖTV'si ile KDV'si birbirine yüklendiği zaman arada 3-4 TL fark ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza "ÖTV ya da KDV'yi almayın" dedim." diye konuştu.

Malatya'da Sümerbank, Tekel ve Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için çok büyük mücadele verdiklerini anlatan Keskin, "Sümerbank alanının satılmaması için çok büyük bir mücadele verdik ama başarılı olamadık. O gün, "Gelin burayı satmayın devletin 10 trilyona ihtiyacı yok" dedim. Kendilerinin ağzıyla söylüyorum, 15 trilyona içerisindeki malzemeler satıldı. 149 dönüm alan satıldı. O gün tanıtım toplantısında 'Memleketin göbeğini satın aldınız' dedim.Toplantıya katılan milletvekilleri, vali, belediye başkanları, ordu komutanı ses çıkarmasa da Rabbim hesabını soracaktır. Arkasından Tekel Sigara Fabrikası'nın satılmasına karşı çıktık. Daha sonra Malatya Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için rahmetli Bayram Polatbaş ile birlikte mücadele ettik. Sümerbank alanının 'Cumhuriyet Müzesi' olmasını istedik. Yeni nesillere 'Cumhuriyet böyle kuruldu' demek için müze istedik. Biz, Sümerbank'tan alınan elbiselerle büyüdük. Bugün Sümerbank'ın yerinde binalar yükseliyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi her şeyin üretildiği devasa bir yer. Bugün tarım yapsalar Malatya'yı besleyecek bir alana sahip. Bir baktık talana gidiyor, karşı çıktık. Bakana, bakan yardımcısına gittik, Malatya'da sesimizi çıkarttık en azından bir parçasını kurtardık. Bizim arkadaşlarımızdan istediğimiz Malatya'nın Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak. Pahalılık var, esnaf sıkıntıda ama Cumhuriyet değerlerine de sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Keskin, "Kamu araçlarını kendi menfaatinize kullanmayın. Bu milletin malıdır. Kendi yapacağımız tesislerde kamu araçlarını kullanmayın. Yazıktır, günahtır. 'Müslümanım diyorsunuz ama yapmadığınız işte kalmıyor. Ben Malatya'da, esnafımızın vereceği destekle sonuna kadar mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." İfadelerini kaydetti.

Şevket Keskin şunları söyledi, "Bütün oda başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hiçbir illegal gruplarla bir olmadılar, FETÖ zamanında dimdik durdu, devlet araştırdı, esnaf teşkilatında bir tane FETÖ'cü bulamadılar, olamazda.Devlete karşı gelenlere karşı esnaf devamlı dimdik durmuştur. 15 Temmuz'da bismillah diyerek dükkânını açan esnaf, ülke ekonomisine katkıda bulundu, ardından gece sabahlara kadar nöbet tuttu. Çoğunun ilk gün kaçtığını çok iyi biliyoruz. Benim için 'ilk gün neredeydin?' dediler. Allahtan ilk röportajı sokakta Anadolu Ajansına yapmışım, orada sesleri kesildi.Esnafımızın bünyesine hiçbir illegal grup ya da gruplar giremeyecektir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konuşmasında, "Şevket Keskin Başkanımız ile gayet güzel çalışıyor. Şehrimizin birlik beraberliği açısından, Cumhuriyetimizin değerleri noktasında ve Cumhuriyetimizin temel esasları üzerinde memleketimizin birlik ve beraberliği noktasında her zaman birlikte olduk. Ne zaman esnafımızın bir sıkıntısı olmuşsa, biz hep onların yanında olduk.Malatya tarihi değişim ve dönüşüm içerisinde ve Malatya tarihinin en büyük hizmetleriyle hemhal oluyor. Yani Malatya sadece Türkiye'de değil dünyada yıldızı parlayan bir il olmak durumundadır. Şu anda Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetindeyiz. Sayın

Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve hükümetimizin bize olan destekleri için müteşekkiriz.

Bugün Malatya'mızda Yeni Şire Pazarı'mız yapılıyor. Ama bazen bu toplumda hizmetleri itibarsızlaştırmak isteyen zavallılar var. İtibarsız hale getirilmek istendiği zaman, kişilerin kendi itibarlarının yok olacağının altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz için 3 bin dönüm yer ihdas ettik. Oraya askeri kışlalar, yatakhaneler ve misafirhaneler yaptık. İnşallah bütün odalarımızın gidip kendi sektörüyle alakalı yapacakları yerler yapıyoruz. 40-50 yıllık sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Bu da birlik ve beraberliğin en güzel temayüzü olarak karşımıza çıkıyor.

Pandemi sürecinde esnafımız çok sıkıntılı günler geçirdi. Biz gerek esnaf oda başkanları gezerken bunları yakından görerek, müşahede ettik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde de esnafın yanında olduk. Şehrin birlik ve beraberliği için çalışırken hasbi bir şekilde çalışacağız hesabi şekilde değil. Dolayısıyla bizler yaptığımız işleri bu memleketin geleceği için yapıyoruz. Şevket Keskin başkanımız, oda başkanlığını en güzel yerine getirme çabası ve gayreti içerisinde. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

Keskin, Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, esnaf ve sanatkara verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Keskin, "Başarılı olduğu konularda her zaman yanında olacağız yanlışında ise karşısında olacağız. Bu bizim yapımız. Bize söylüyorlar, 'bu gücü nerede alıyorsunuz?' diye, Biz bu gücü Allah'tan, desteği ise milletten alıyoruz. Bu destek olduğu sürece Malatya'ya hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi. Gürkan ise, " Dün olduğu gibi bugün ve yarında esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Esnafın yaşaması demek, toplumun yaşaması demektir. Toplumu ve esnafı yaşatma adına hepimizin elinden gelen gayreti ve çabayı göstermesi gerekiyor. Pandemi döneminde hem hükümetimiz, hem de yerel yönetimlerimiz tarafından önemli destekler verilmiş oldu. Bizlerde yerel yönetimler olarak o süreçte belediye mülkiyetlerinde bulunan esnaflarımıza yardımcı olmuştuk" dedi.

Keskin, esnafa olan destek ve katkılar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür plaketi takdim etti. Güder, "Şevket Keskin başkanımızın Malatya'ya uzun süreçtir emekleri var. Malatya ve Malatyalı söz konusu olduğunda başkanımız her türlü fedakârlığıgösteriyor. Pandemini sürecini özellikle çok güzel bir şekilde götürdü. Kendilerine bende teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

MESOB Genel Kurulunda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, "Yıllardan beri Malatya'ya emeği olan çok değerli Şevket Keskin başkanımızın bu tecrübeleriyle , birikimleriyle,Malatya'nın önünün açılması için gayret gösterdiğini hepimiz gözlemliyoruz. Umut ediyoruzki, bu genel kurulda da yine aynı şekilde yönetim kurulu ile beraber Malatya'ya faydalı işler yapacak, ona da inanıyoruz. Bizler sivil toplum örgütleri olarak şehrimizde önemli bir gücüz. Bazı illerde bakıyoruz, siyasetçinin belirlenmesinde, o şehirdeki dinamizmin ayağa kaldırılmasına kadar her noktada sivil toplum örgütlerinin ciddi anlamda birliktelik ruhu etkili oluyor. Burada da yine aynı şekilde bu birliktelik ruhunu önümüzdeki süreç içerisinde oluşması için bizler Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz adına her türlü mücadeleyi vereceğiz ve sivil toplum örgütleriyle beraber hareket edeceğiz." İfadelerini kaydetti.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, "Rahmetli dedem Hüseyin Doğan Dedem derdiki, ' Oğlum, gökte Allah, yerde Allah. Devleti tanımayan Allah'ı da tanımaz.' Çok şükür burada hepimiz devletimizi tanıyoruz. Bir gerçeği hatırlamak mecburiyetindeyiz, o gerçekte şu hepimiz aynı gemideyiz. Bize düşen sorumluluk bu gemiyi doğru rotada batırmadan yüzdürmeye çalışalım. Allah esirgesin, bu geme batarsa kimse demesinki, ben u meşrepteyim, kimse demesinki ben şu ırktanım, kimse demesinki ben şu siyasi partidenim, vallahide billahi de hepimiz denizin dibini boylarız. Onun için tekrar ediyorum; elbirliği ile şu gemiyi hep beraber doğru rotada hedefine doğru yürütelim" ifadelerini kaydetti.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, "Bizler de cennet vatanımız Türkiye'mizde bir vatandaş olarak, devletimize, milletimize, hayırlı bir insan olmanın şükür ve hamdi içerisinde olmamız gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum.Allah'ımız bir, Kur'anımız bir, Peygamberimiz bir, ezanımız bir, kıblemiz, bir, değerli misafirler mezarlıklarımızda bir. Onun içinbunları çok iyi irdelememiz lazım. Bizim siyasetle ilgimiz yoktur. Biz Malatya'da daime milli birlik ve beraberlikten yanayız. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Lazıyla, Çerkeziyle biz milli birlik ve beraberliğimize sahip çıktığımız müddetçe, ve birlik ve beraberliğimizi sağladığımız ve insanlarımızı kucakladığımız müddetçe hiçbir zümre bizim bu beraberliğimizi bozamayacaktır.

Yeniden güven tazeleyen Şevket Keskin bakanlığındaki Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Yönetim Kuruluna Orhan Özbek, Hacı Karanfil, Kaya Günay, Ali Özgül, İlker Özan ve Bülent Karakoç seçilirken, Yönetim kurulu Yedek Üyeliğine Rıfat Topal, Ümit Emre, Salih Soylu, Murat Dilek, Ramazan Toptaş, İbrahim Kılıç ve Hüseyin Onur getirildi.

MESOB Denetim Kurulunaİsrafil Karahan, Taner Kılınç ve İsmet Keklik seçilirken, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklere Fatih Şahin, Bülent Artun ve Nejdet Özyalın seçildi.

MESOB Disiplin Kurulu İzzet Demirci, İbrahim Halil içen, Sedat Taşdemir getirilirken, Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklere Mesut ince, Yasin yıldız, Kahraman Çıkla seçildiler.