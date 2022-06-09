Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: "Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki" - Son Dakika
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Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: "Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki"

09.06.2022 17:54

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tunceli’de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir restoran işletmecisi kadın “Şu gördüğünüz 3 parça pirinç, mercimek ve çay 2 bin lira. Geçen yıl taş çatlasın 600-700 liraydı” dedi. Bir market sahibi de, elektrik faturasının yüklü gelmemesi için meşrubat soğutucusunu aralıklı çalıştırdıklarını anlatarak “Dolabın fişini birer saat takıyoruz, soğuyunca geri çekiyoruz. Şu anda tam çalıştırmadığım için fatura az geliyor ama çalıştırsam en az 300 400 lira gelir” diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tunceli'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir restoran işletmecisi kadın "Şu gördüğünüz 3 parça pirinç, mercimek ve çay 2 bin lira. Geçen yıl taş çatlasın 600-700 liraydı" dedi. Bir market sahibi de, elektrik faturasının yüklü gelmemesi için meşrubat soğutucusunu aralıklı çalıştırdıklarını anlatarak "Dolabın fişini birer saat takıyoruz, soğuyunca geri çekiyoruz. Şu anda tam çalıştırmadığım için fatura az geliyor ama çalıştırsam en az 300 400 lira gelir" diye konuştu.

CHP'den 15 milletvekili bugün Tunceli'de halkla ve esnafla görüşerek dertlerini dinledi, parti politikalarını anlattı. Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Parti Meclisi (PM) Üyesi Pınar Uzun ve il yöneticileri ile birlikte Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çalışma yaptı.

Yalım'ın konuştuğu restoran işletmecisi, dükkanını 3 kız kardeşi ve eşi ile işlettiğini anlattı. İşletme sahibi, şunları söyledi:

"ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ 3 PARÇA PİRİNÇ, MERCİMEK VE ÇAY 2 BİN LİRA. GEÇEN YIL TAŞ ÇATLASIN 600-700 LİRAYDI"

"Kirayı, faturayı öderken zorlanıyoruz, çok fazla fahiş artış var. Şu gördüğünüz 3 parça pirinç, mercimek ve çay 2 bin lira. Geçen yıl taş çatlasın 600-700 liraydı. Bizim yemek ücretlerimiz 3 katı artmadı ama buradaki insanların ödeyebileceği bir meblağ var. Bu insanları düşünmemiz lazım, çalışamayan, asgari ücretle evini geçindirenler var. Bunları göz ardı edemeyiz. Bizim kazancımızdan alın terimizden bayağı gidiyor yalan değil."

"DOLABIN FİŞİNİ BİRER SAAT TAKIYORUZ, SOĞUYUNCA GERİ ÇEKİYORUZ"

Yalım ve beraberindeki heyet daha sonra bir market sahibi ile konuştu. Dükkandaki meşrubat soğutucu dolabı kapısının açık olduğunu ve fişinin çekildiğini fark eden Yalım, bunun nedenini market sahibine sordu. Market sahibi de "Elektrik pahalı sattığımız karşılamıyor ki. Dolabın fişini birer saat takıyoruz, soğuyunca geri çekiyoruz. Şu anda tam çalıştırmadığım için fatura az geliyor ama çalıştırsam en az 300-400 lira gelir" yanıtını verdi.

Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki
Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki
Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki
Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki

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Kaynak: ANKA

Milletvekili, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meşrubat Soğutucusunu Kesintili Olarak Çalıştıran Tuncelili Esnaf: 'Elektrik Pahalı Sattığımız Karşılamıyor Ki' - Son Dakika

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