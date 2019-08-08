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Meşrubat yüklü kamyonet kaza yapıp devrildi: 2 yaralı

27 dakika önce

Diyarbakır'da meşrubat yüklü kamyonet, otomobil ile çarpışması sonrası devrildi.

Meşrubat yüklü kamyonet kaza yapıp devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da meşrubat yüklü kamyonet, otomobil ile çarpışması sonrası devrildi. Devrilen meşrubat yüklü kamyonetteki içecekler yola savrulurken, kamyonette sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meşrubat yüklü 34 AH 7450 plakalı kamyonet, tali yoldan aniden önüne çıkan 06 BHE 940 plakalı otomobille çarpışarak yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan meşrubatlar yola savrulurken, kamyonette sıkışan araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa süreli çalışmanın ardından çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan kadınların ise kısa süreli şok geçirdiği görüldü.

Yol, kamyonette bulunan içeceklerin savrulması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
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